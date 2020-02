Imagini apocaliptice. O ploaie de lăcuste a transformat ziua în noapte VIDEO Imaginile „apocaliptice" au fost filmate in Bahrain, invadat de milioane de lacuste. Roiurile au fost atat de mari incat au acoperit total cerul. Zeci de masini aflate in trafic au fost nevoite sa traga pe dreapta dupa ce vizibilitatea a scazut la zero. Lacustele se indreapta catre China, dupa ce au facut prapad in Africa. Etiopia, Somalia si Kenya au fost rand pe rand invadate de roiuri, care au distrus zeci de mii de hectare de culturi agricole. Invazia de proporții istorice din estul Africii a fost corelata de experți cu variațiile extreme ale climei, regiunea fiind lovita de seceta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

