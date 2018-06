Imagini apocaliptice: O furtună violentă a provocat el puţin 18 decese VIDEO Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate zilele treute in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua. In luna mai, 125 de oameni au murit si peste 200 au fost raniti in furtunile de nisip si de fulgerele care au lovit India acum doua zile - potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de autoritati. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

