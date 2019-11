Stiri pe aceeasi tema

- Veneția a fost afectata, marți noapte, de cea mai inalta maree din ultimii 50 de ani. Primarul orașului este pregatit sa declare stare de urgența, scrie The Guardian. Alarmele pentru inundații au rasunat in noaptea de marți spre miercuri in toata Veneția. Turiștii au fost obligați sa iși caute adapost,…

- Venetia a fost lovita de cea mai semnificativa maree din ultimii 50 de ani, turistii fiind nevoiti sa-si caute adapost pe strazile inundate, in timp ce vantul puternic a provocat valuri in celebra piata San Marco, scrie The Guardian. Matteo Salvini a anuntat pe reteaua de socializare Twitter ca doua…

- Inundatii de proportii istorice in Venetia. Apele marii au urcat la cote fara precedent si au invadat stravechea catedrala San Marco si piata cu acelasi nume. Specialistii se tem ca monumentele...

- Tehnica securitatii si echipamentul special lipsesc cu desavarsire la un santier din Capitala. Cel putin asa reiese din imaginile, expediate pe adresa redactiei PUBLIKA.MD.Se intampla pe strada Sprancenoaia 1/a, unde este construit un bloc cu 11 nivele.

- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) vrea sa dubleze, anul viitor, vanzarile masinilor sale de lux pentru a-si majora profitul, a afirmat directorul financiar Nicolas Peter, transmite Reuters, potrivit Mediafax. BMW spera sa vanda anul viitor 135.000 de modele premium, cum ar fi i8, 8-series, X7 si…

- Filmul despre „Colectiv” realizat de regizorul Alexander Nanau, a avut premiera miercuri la Festivalul de Film de la Veneția. Dupa doua ore in care a urmarit un eveniment crunt care a marcat societatea romaneasca, publicul a reacționat: s-a aplaudat minute in șir, in picioare. Documentarul, care urmarește…

- Gianluca Mech isi va face debutul actoriesc in pelicula „The Most Beautiful Film: Puglia”, in care joaca alaturi de actorul american Billy Zane, cunoscut publicului larg pentru rolul sau din pelicula „Titanic”. Gianluca Mech s-a numarat si printre principalii sponsori ai acestei pelicule, care are rolul…

- Novak Djokovic versus Daniil Medvedev și Richard Gasquet versus David Goffin sunt cele doua semifinale de pe tabloul masculin de la Cincinnati. ATP a publicat pe contul oficial de youtube un filmuleț interesant cu cele mai tari puncte de-a lungul timpului. Imagini incredibile cu jucatori precum Pete…