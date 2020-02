Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a luat-o razna in toate colțurile lumii. Daca furtuna Ciara a facut ravagii in ultimele zile, in țarile din Europa de Vest, in Bagdad a nins. Iar acest fenomen este foarte rar, intrucat in ultimii 100 de ani a mai nins o singura data.

- Fenomenele meteo de iarna revin in forța, iar meteorologii au emis doua coduri de vreme severa dintre care primul a intrat in vigoare... The post Cum va fi afectata Romania de furtuna care a devastat Europa. Meteorolog: Situația este destul de serioasa appeared first on Renasterea banateana .

- Romania va fi lovita de furtuna Sabine. ANM: Vant puternic in toata țara! Se intorc ninsorile și vantul puternic in mai multe regiuni din țara. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Pana marți la ora 20.00 la munte, vantul va prezenta…

- O furtuna puternica a acoperit Europa: in Marea Britanie, stihia a provocat intreruperi in trafic, deconectari masive de curent electric și inundații. In tara a fost anuntat Cod galben de vant puternic. Potrivit meteorologilor, viteza acestuia depaseste 144km/h.

- „Guvernul va avea aceeasi componenta. Sunt multumit de activitatea fiecarui ministru” a spus Ludovic Orban inainte de a inainta, in calitate de premier interminar, lista viitorului cabinet.PNL s-a reunit, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul…

- Miercuri, Ludovic Orban a fost demis intr-un stil nemaivazut in democrația romaneasca! Aproape 66% dintre parlamentarii care au fost prezenți in sala la moțiunea de cenzura, mai precis 261, au votat pentru demiterea sa.La numai cateva ore dupa ce a ajuns premier demis, Orban s-a ”reprofilat”.…

- Puternica furtuna Gloria a facut ravagii in nord-estul Spaniei. La Barcelona si in statiunile de pe litoralul Cataloniei, vantul si valurile uriase au devastat plajele si chiar constructiile de pe malul marii. Strazile unui orasel au fost acoperite de spuma venita din mare.

- Accident teribil astazi, in jurul orei 19.00, in județul Satu Mare din Romania. Un șofer a intrat cu mașina in plin, in condiții inca neclare, intr-o turma de oi, omorand, la un prim bilanț, circa 30 de oi.