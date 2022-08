Imagini apocaliptice în regiunea Valencia Un incendiu din regiunea Valencia din Spania a lasat in urma pamant ars, case arse și copaci innegriți. Sute de pompieri s-au luptat peste noapte pentru a ține sub control un incendiu de vegetație in regiunea autonoma spaniola Valencia. Micile focare de incendiu au fost controlate rapid, pe cale terestra și aeriana. Peste 19.000 de […] The post Imagini apocaliptice in regiunea Valencia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Finlandei este pe prima pagina a ziarelor dupa ce un videoclip cu petrecerea ei a fost difuzat joi de presa finlandeza. Sanna Marin a mai fost criticata pentru ca a participat la prea multe festivaluri de muzica și a cheltuit prea mulți bani pe petreceri in loc sa conduca țara. Criticii…

- Cea mai noua facilitate a platformei chinezesti Tik Tok foloseste inteligenta artificiala pentru a genera automat imagini pe baza descrierilor textuale. Algoritmii text-to-image au facut mari progrese in ultimii ani si mai multe companii, inclusiv Google si OpenAI, lucreaza la sisteme proprii care sa…

- Este ambuteiaj pe autorstrazile din Crimea. Oamenii sunt blocați in traffic pe 100 km incercand sa paraseasca Crimeea. O turista din Rusia plange in timp ce fuge din Crimeea dupa lovitura de ieri cu rachete ucrainene asupra unei baze aeriene ruse din Sevastopol. „Nu vreau sa parasesc Crimeea. E atat…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov va reface locuințele distruse de un puternic incendiu produs in Buftea, in urma caruia 44 de persoane, intre care 17 copii, au ramas pe drumuri. Pana cand casele le vor fi refacute, CJ Ilfov a pus la dispoziția familiilor afectate locuințe modulare, iar autoritațile locale…

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil. Maimuțele, pinguinii și leii sunt doar cateva dintre animalele pe care…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Oficialul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepatand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși folosețte…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- Zeci de rachete au fost trase din Belarus, aliatul diplomatic al Moscovei, catre regiunea de frontiera Cernihiv, in Ucraina, situata la nord-est de Kiev, anunta sambata armata ucraineana, relateaza AFP. „In jurul orei (locale) 5.00 (si ora Romaniei), regiunea Cernihiv a fost bombardata masiv cu rachete.…