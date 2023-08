Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata luni in capitala chineza Beijing, plasata sub alerta maxima de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor abundente care s-au abatut de vineri asupra regiunii, relateaza AFP.

- Taifunul Doksuri a facut prapad in mai multe regiuni din Filipine și amenința Taiwan și China, potrivit Reuters.Cel puțin o persoana a fost ucisa in timp ce taifunul Doksuri a lovit miercuri nordul statului Filipine cu vanturi și ploi puternice, provocand revarsarea raurilor și lasand mii de oameni…

- Un incendiu de padure produs pe insula spaniola La Palma a dus la evacuarea a cel putin 500 de persoane, conform unui anunt facut sambata de autoritatile spaniole care semnaleaza prima criza naturala pe aceasta insula dupa eruptia vulcanica din 2021, transmite Reuters.

- Lacustele se raspindesc cu repeziciune in lanurile din nordul Republicii Moldova. De vina ar fi fermierii care nu și-au prelucrat terenurile impotriva daunatorilor, deși sint obligați sa o faca. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au inspectat, din nou, terenurile afectate.…

- Lacustele se raspandesc cu repeziciune in lanurile din nordul R. Moldova. De vina ar fi fermierii care nu și-au prelucrat terenurile impotriva daunatorilor, deși sunt obligați sa o faca. Astazi, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au inspectat, din nou, terenurile afectate.…

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP.

- Magnatul american Elon Musk face o vizita oficiala in China, a doua piața ca importanța pentru mașinile Tesla, dupa cea din Statele Unite. Semn al importanței vizitei, antreprenorul a fost primit chiar de ministrul de Externe al țarii.

- Imagini dramatice cu dezastrul provocat de inundații, in Italia. Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor, insa din pacate sunt și victime. Cel puțin trei persoane au murit, au anunțat autoritațile, miercuri, potrivit Reuters. Și mii de oameni au fost evacuați din locuințe in urma inundațiilor…