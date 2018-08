Stiri pe aceeasi tema

- In doar trei zile, a plouat cat intr-o luna. In perioada 28 - 30 iunie, in Capitala au cazut 57 de litri pe metru patrat, in timp ce norma pentru 30 de zile este de 71 de litri pe metru patrat.La Briceni precipitatiile au fost si mai abundente.

- O formatiune ciclonica este responsabila de inundatiile care s-au abatut asupra Europei aceste zile. Romania nu face exceptie, situatiile de urgenta generate de caderile de precipitatii fiind numeroase. Ploile abundente la nivelul intregii tari vor fi nelipsite pana duminica, atrag atentia meteorologii.

- Ploile torențiale care au cazut in ultimele ore, in mai multe zone din țara, au facut ravagii. Chiar și Capitala a fost afectata de cantitatea de apa care a cazut, dovada fiind imaginile surprinse de oameni și postate pe rețelele de socializare.

- Avand in vedere faptul ca Municipiul Iași se afla pana astazi, 17 iunie, la ora 21, sub o avertizare meteorologica de cod portocaliu de ploi abundente, specialiștii previzionand ca va ploua torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitați de apa ce vor depași…

- O ploaie care a durat aproximativ 20 de minute a dus la inundarea a peste 200 de gospodarii, sambata dupa-amiaza, in localitatea Pauliș, din județul Arad, informeazaa mediafax.Primarul comunei Pauliș, Ioan Turcin, a declarat, sambata seara, corespondentului MEDIAFAX, ca cele peste 200 de gospodarii…

- Ploile torentiale si vijeliile au produs pagube in 26 de localitati din 18 judete, in ultimele 24 de ore, fiind afectate zeci de gospodarii, locuinte si mai multe drumuri. Numerosi arbori rupti de vijelii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, care nu fusese reluata vineri dimineata…

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Capitala a fost acoperta de ape, joi seara, dupa o ploaie torențiala. În mai multe zone, strazile au devenit râuri, iar traficul a fost paralizat.

- Ploi torentiale si furtuni in mare parte din tara Foto: ISU Semenic Ploi torentiale si furtuni si astazi în mare parte din tara - mai mult de jumatate din teritoriu ramâne sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa însemnate. Meteorlogul Mihai…