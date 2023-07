Imagini apocaliptice dintr-o localitate din Grecia, unde flăcările au mistuit totul Flacarile au mistuit totul intr-o localitate aflata la doar 20 de kilometri de Atena. Incendiile de padure care au cuprins satul Mandra au lasat in urma un peisaj apocaliptic. Incendiile din ultimele zile au creat cele mai mari probleme in regiunile din jurul Atenei. Padurile de pe dealurile din jurul localitații Mandra, aflata la doar 20 de kilometri de centrul Atenei, au luat foc pe fondul te Citeste articolul mai departe pe noi.md…

