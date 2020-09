Imagini apocaliptice din vestul SUA ( VIDEO) Peisaj apocaliptic in vestul Statelor Unite, unde cerul a devenit roșu din cauza incendiilor de vegetație caracterizate de autoritațile statului Oregon drept "fara precedent". O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, scrie b1.ro. Și in California, flacarile au pirjolit o suprafața mai mare chiar și decit incendiile din 2018. Peste 100 de incendi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Incendiile au facut ravagii in Oregon, SUA. Guvernatorul statului, Kate Brown, a spus ca s-ar putea confrunta cu cea mai mare pierdere de vieti omenesti si bunuri din cauza incendiilor din istoria statului.Autoritatile au anunțat ca doua persoane au fost gasite moarte intr-un vehicul și ca…

- Imagini ca dintr-un film post-apocaliptic au fost surprinse in San Francisco, Oakland si Berkeley, din cauza incendiilor de vegetatie. Localnicii spun ca nu au mai vazut niciodata orasul in acest fel.

- Fenomenul rar a fost surprins si fotografiat de un martor, iar imaginile au adunat mii de reactii pe retelele de socializare. Incendiile din California au luat amploare din cauza temperaturilor ridicate. Si ieri pompierii s-au lupatat cu flacarile.

- Imagini apocaliptice in statul american California. Locatarii a 500 de case au fost evacuati dupa ce un incendiu de padure a fost scapat de sub control. Pentru lupta cu flacarile au fost mobilizati in jur de o mie de pompieri.

