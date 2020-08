Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei puternice produse marti dupa-amiaza in orasul libanez Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.Potrivit surselor citate, in capitala Libanului au avut loc…

- Jumatate din averea lumii este deținuta de doar 26 de persoane. Populația totala a lumii insumeaza 7,8 miliarde de oameni. Astfel, Antonio Guterres, secretarul general al ONU, spune ca lumea sufera de inegalitate. Cele mai bogate 26 de persoane din lume dețin jumatate din averea globala. Restul este…

- Doua persoane care se plimbau pe strada, luni, in Chongqing, China, au avut parte de o experiența uluitoare. Trotuarul pe care acestea mergeau s-a prabușit brusc, informeaza Metro. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in acea zona. Din fericire, ambele persoane au supraviețuit.…

- Berbec - au un inceput al saptamanii plin de energie, sunt pe zona banilor luni si marti, asa ca sunt foarte motivati sa faca lucruri ingenioase pentru a se descurca bine financiar. La inceput de saptamana, posibile cheltuieli pentru casa. Joi si vineri, zile bune pentru calatorii, intalniri, impacarea…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca daca nu se poate menține o distanța de 1,5 metri intre persoane, atunci masca este necesara și in aer liber, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.„Masca se folosește in spații inchise sau in mijloace de transport.…

- 28 de persoane au fost evacuate, linia de cale ferata Reșița-Caransebeș a fost blocata de aluviuni, pe mai multe drumuri circulația a fost intrerupta și zeci de gospodarii au fost inundate in județul Caraș-Severin, in urma ploilor din ultimele 24 de ore. Afectate sunt proape 30 de localitați din județ.…

- O persoana a murit și doua sunt in stare grava, in urma impactului dintre doua mașini, petrecut joi, pe DN 22, intre județele Constanța și Tulcea.Potrivit ISU Constanța, accidentul s-a produs pe DN 22, intre județele Constanța și Tulcea. La fața locului au fost gasite trei victime in stare…

- 55.000 persoane au trecut granițele țarii in ultimele 24 de ore. Aproape 30.000 de persoane au ieșit din țara. Peste 6.000 de oameni au fost trimiși in izolare sau carantina, potrivit Mediafax.Conform Poliției de Frontiera, prin punctele de frontiera din țara au facut formalitațile de control…