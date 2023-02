Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini apucaliptice care surprind urmarile cutremurului devastator din Turcia. Cladiri care se prabușesc, oameni speriați pe strazi, intr-un cuvant haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare cauta supraviețuitori sub daramaturi. ???? BREAKING NEWS IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished #Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquake pic.twitter.com/UzET9pMNSa…