- Lansarea ET7, la un eveniment organizat in orasul Chengdu, din vestul Chinei, a avut loc in timp ce compania americana Tesla a inceput sa comercializeze pe piata chineza SUV-ul Model Y, fabricat in China. Pe piata chineza, sedanurile si SUV-urile reprezinta circa 46% din vanzarile totale de vehicule.…

- Noul coronavirus a paralizat economiile, a devastat comunitati intregi si a pus in carantina aproape patru miliarde de oameni, izolati acasa in 2020, douasprezece luni care au schimbat lumea ca niciun alt an, de o generatie cel putin, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Cine…

- Peste 6.000 de persoane din orasul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, au fost testate pozitiv pentru bruceloza, a anuntat guvernul local. Focarul de imbolnaviri a aparut dupa ce o bacterie a fost scapata anul trecut dintr-un laborator al unei companii bio-farmaceutice care…

