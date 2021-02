Stiri pe aceeasi tema

- Pe raza stațiunilor montane, se inregistreaza valori moderate de trafic, formandu-se pe alocuri coloana intre Bușteni și Azuga.Sunt semnalate precipitații sub forma de ninsoare slaba pe raza stațiunilor turistice de pe Valea Prahovei.Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza la condițiile de…

- ”Nu va riscați in mod inutil viața!Pentru turiștii care doresc sa efectueze drumeții in aceasta perioada, va recomandam cateva trasee ce pot fi parcurse in siguranța: Sinaia - Poiana Stanii, Bușteni - Cascada Urlatoarea, Azuga - Cabana Susai, Cheia - Muntele Roșu”, a scris, pe Facebook, Salvamont Prahova.Lista…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost redeschis, sambata, traficului rutier, la o saptamana dupa ce a fost inchis din cauza ghetii depuse pe carosabil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, DC 134, care urca din statiunea Sinaia spre Cota 1.400, a fost redeschis…

- Cel puțin 70 de persoane care visau sa-și petreaca Revelionul la o cabana din Sinaia spun ca au fost pacalite cu anunțuri false la mica publicitate. Au platit, prin transfer bancar, avansuri consistente pentru rezervari iar dupa virarea banilor cei care se dadeau drept reprezentanții unei firme imobiliare…

- CFR Calatori anunța ca lanseaza Trenurile zapezii, o oferta de calatorie valabila din 4 ianuarie pana in 28 februarie, in cadrul careia turiștii beneficiaza de reduceri de 25% catre stațiunle montane de pe Valea Prahovei și Vatra Dornei. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului…

- Cinci masini au fost implicate duminica intr-un accident pe DN1, in localitatea Nistoresti de pe Valea Prahovei, traficul fiind restrictionat la aceasta ora, potrivit Agerpres. Potrivit ISU Prahova, in accident au fost implicate 5 masini, cu 16 ocupanti, nefiind victime.Citește și: Fostul…

- Autoritatile din statiunea Sinaia de pe Valea Prahovei au decis aplicarea unei amenzi in cuantum de 2.500 de lei turistilor care nu respecta regulile stabilite pentru domeniul schiabil al statiunii, ramanand pe partii dupa incheierea programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu,…

- Restricții in statiunile de pe Valea Prahovei. Rata de infectare a urcat la peste 5,60 la mie in Sinaia! Restaurantele, cafenelele și salile de jocuri de noroc se inchid de miercuri in Sinaia si Azuga. In cele doua stațiuni de pe Valea Prahovei rata de infectare a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit…