Imagini accident cumplit : maşina s-a rupt în două, şoferul a murit pe loc .foto Imagini accident cumplit : masina s-a rupt in doua, soferul a murit pe loc .foto Un barbat in varsta de 33 de ani a murit pe loc, dupa ce s-a izbit violent cu masina de un copac. Impactul a fost atat de puternic incat autoturismul s-a rupt in doua. Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu. Din cauza vitezei, un barbat in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un copac, potrivit observator.tv. La fața locului s-au deplasat rapid doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede, cu o descarcerare și… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

