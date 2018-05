Stiri pe aceeasi tema

- Seria de poveste a jurizarii pe nevazute a continuat și marți seara la „Chefi la cuțite”, unde telespectatorii au avut parte de un spectacol culinar din care surprizele și voia buna nu au lipsit.

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Seara cu savoare internationala si cu reactii inedite la masa juriului in cea de-a doua editie a show-ului ,,Chefi la cutite”, ce a demonstrat ca in spatele usilor misterioase se pot ascunde printre cei mai diferiti bucatari. Pe langa preparate delicioase, sezonul de poveste a adus aseara pe micile…

- CHEFI LA CUTITE. Advani Tushar are 17 ani si a venit in Romania la facultate, el fiind student la Turism. A inceput școala la patru ani și jumatate, cunoaște șase limbi straine și vede in Romania o a doua casa, deși a crescut intr-o cultura cu totul și cu totul diferita. Tatal sau se afla in Romania…

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…