Imaginea zilei: Un șacal se plimbă liniștit prin Arad Dupa vulpi, cai, capre, porci, magari, animale care au fost surprinse plimbandu-se fara nici o problema prin diferite zone din Arad, a venit și randul șacalilor. Un șacal a fost fotografiat in Micalaca, Zona 300, in fața la OCPI, pe malul Mureșului. Fotografia a fost postata pe o rețea de socializare, starnind, cum era și […] The post Imaginea zilei: Un șacal se plimba liniștit prin Arad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal de circulație a avut loc in aceasta dimineața in Micalaca. Un șofer de 32 de ani din Arad in timp ce conducea o autoutilitara, a lovit un pieton. Acesta nu a avut practic nici o șansa, fiind proiectat in aer dupa care a cazut pe asfalt. „La data de 9 noiembrie a.c., […] The post Accident…

- Pentru cei care mai cred in poveștile cu zane, pasajul va fi circulabil pana la finalul lunii viitoare, cand este termenul de finalizare. DRDP Timișoara a postat pe rețelele sociale stagiul lucrarilor la șantierul pasajului de pe centura de ocolire Arad (DN 7) peste CF Arad – București. Lucrarile au…

- Ar fi trebuit sa fie dat in funcțiune, dar nu a fost sa fie. Din nou s-a amanat termenul la pasajul peste calea ferata de la Micalaca. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca „La șantierul pasajului denivelat de pe centura de ocolire Arad (DN 7) peste CF Arad – București au […]…

- Este un semnal bun ca de ieri avem un acord clar in Coaliție in privința angajarii raspunderii guvernamentale. Romanii așteapta sa corectam o serie de nedreptați care s-au tot perpetuat. „Reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii și eliminarea unor privilegii fiscale nu inseamna austeritate…

- BULETIN DE PRESA Ordine de protectie Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu cerceteaza un un barbat de 41 de ani, din Silindia, care, in seara zilei de 26 august a.c., ar fi incalcat ordinul de protectie provizoriu emis de politisti pe numele sau, apropiindu se de fosta concubina. In seara zilei de 26 august…

- Astazi, in jurul pranzului, in Micalaca a avut o adevarata cascadorie. Evenimentul s-a derulat pe Bulevardul Nicolae Titulescu, cand o mașina a sarit pe liniile de tramvai. Victima, o tanara de 24 de ani a reușit sa iasa din autoturism, iar la sosirea ambulanței era extrem de agitata, dar a refuzat…

- Un cadavru a fost scos din apele Mureșului in aceasta seara intre Șeitin și Nadlac. Din primele informații se pare ca ar fi cadavrul fetiței inecate in 30 aprilie, la Semlac. Localnicii spun ca este vorba despre o minune deoarece daca este vorba despre fetița de 7 ani inecata, aceasta se numea Maria,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație la Pancota. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații este o victima. Vom reveni cu amanunte. The post Accident la Pancota: o persoana a fost accidentata first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…