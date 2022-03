Consiliul Europei – garantul statulu de drept in Europa – a exclus miercuri in mod oficial Rusia, din cauza invaziei ruse si razboiului rus in Ucraina – o decizie istorica, adoptata la o zi dupa ce Rusia a anuntat ca se retrage din CoE, relateaza AFP. Excluderea Rusiei din CoE a fost decisa miercuri in cadrul unei ”reuniuni extraordinare” a Comitetului Ministrlor, organul executiv al organizatiei. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) s-a pronuntat marti printr-un vot consultativ in favoarea excluderii Rusiei din CoE.