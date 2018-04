Stiri pe aceeasi tema

- A implinit 31 de ani de curand (n.r. pe 19 aprilie), insa nu ia in considerare o retragere din sportul de performanța. Cu toate ca nu a avut rezultatele scontate dupa revenire, Maria Sharapova are planurile clare in ceea ce privește marea performanța: vrea sa caștige Grand Slam-uri.

- Simona Halep a bifat a 23-a saptamana de cand se afla in fotoliul de lider WTA și a depașit-o inca de saptamana trecuta pe Maria Sharapova, care avea 21 de saptamani pe primul loc. Jucatoarea noastra este insa a doua sportiva ca longevitate dintre liderele WTA care nu au caștigat vreun Grand Slam, dupa…

- Maria Sharapova a creat rumoare in Rusia, dupa ce a postat pe o retea de socializare o imagine in care apare admirand o pictura cu steagul SUA. Eliminata de la Indian Wells, "Masha" asteapta sa isi ia revansa la turneul de la Miami, insa pana atunci incearca sa alunge presiunea data de rezultatele…

- Eliminarea din turul I de la Indian Wells și forma slaba pe care o are de la revenire, au impins-o pe Maria Sharpova sa ia o decizie radicala. Rusoaica de 30 de ani, locul 41 WTA, a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul sau, Sven Groeneveld, 52 de ani. Masha și Groeneveld au inceput colaborarea…

- Astazi s-au disputat meciuri din turul I al turneului de la Indian Wells, iar Serena Williams și Victoria Azarenka au revenit pe teren, disputand primele meciuri oficiale din acest an. Serena Willams, 36 de ani și caștigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam, a revenit dupa ce a nascut și s-a impus in…

- Inca o zi cu dueluri din cea mai tare competitie intercluburi europeana! Se joaca la Madrid si Porto, meciuri extrem de echilibrate, pe care trebuie sa le analizam usor diferit. Vezi cele doua pronosticuri selectate pe biletul de astazi.A

- Monica Niculescu (92 WTA) are parte de un super-duel la Doha: o infrunta ACUM, in primul tur al tabloului principal pe Maria Sarapova, ocupanta locului 41 WTA. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, super-duelul Monicai. Partida este in direct pe DigiSport 1. 16:59…

- La 36 de ani si 137 de zile, Roger Federer a mai scris inca o pagina in istoria tenisului, reusind sa castige al 20-lea trofeu de Grand Slam din cariera (scor 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 cu Marin Cilic). Elvetianul nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care a fost incoronat din nou "rege" la…