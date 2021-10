Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis Transylvania Open incepe luni, la Cluj, cu meciurile din primul tur al tabloului principal. La start se afla 8 jucatoare din Romania. Simona Halep, Anett Kontaveit, Emma Raducanu și Jil Teichmann...

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA) și-a anunțat in aceasta dimineața prezența la Transylvania Open, turneul care va avea loc la Cluj, in ultima saptamana din octombrie. Pentru prima oara de cand numele sau a devenit unul de rezonanța in tenisul mondial, fanii au putut s-o auda pe Emma Raducanu vorbind romanește.…

Transylvania Open WTA250 se anunța a fi o competiție de nivel inalt, cu jucatoare de top mondial! Inscrierile pentru turneul de tenis s-au incheiat, iar tabloul principal include cinci jucatoare din...

- Simona Halep (29 de ani) a anunțat desparțirea de antrenorul Darren Cahill , in urma cu doua zile, iar de atunci s-au vehiculat mai multe supoziții cu privire la motivul pentru care cei doi nu mai colaboreaza. Australianul este nemulțumit de restricțiile de calatorie de care se lovește adesea in circuit…

- Antrenorul CFR-ului, Marius Șumudica, a inceput derby-ul cu FCSB, programat la sfarșitul saptamanii. La conferința de presa premergatoare meciului cu Steaua Roșie Belgrad, care va avea loc joi, Șumudica l-a ironizat pe managerul general al vicecampioanei Romaniei, Mihai Stoica. Derby-ul CFR Cluj – FCSB…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Sumudica, va incepe cu o formula foarte ofensiva meciul cu echipa sarba Steaua Rosie Belgrad, programat marti seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana Romaniei va incepe cu Ciprian…