Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreuna cu celebra fraza “I’ll be back&" (&"Ma voi întoarce&") rostita de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a aparut într-un oraș din regiunea ruseasca Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.











In the Russian commuter town of Balakhna (near Nizhny Novgorod), a banner has been placed on a building with Josef Stalin styled as the "The Terminator". He's wearing sunglasses & there are two messages: “I'll be back&" & “75 years since the Great…