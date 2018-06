Imaginea zilei din Bucuresti! Ce cara acest barbat in portbagajul masinii sale! Biata Dacie 1310 abia se mai tine pe roti!

Stiri pe aceeasi tema

- „In urma articolelor aparute in presa despre partciparea echipei de handbal a CS CRIȘUL la mitingul PSD din data de 09.06.2018, dorim sa precizam urmatoarele: – fetele din echipa de handbal nu au fost obligate sau constranse in vreun fel sa participe la aceasta manifestare; –…

- Ca la fiecare ploaie ceva mai serioasa, cateva rafale au dat ieri peste cap circulația din București. Mașinile au circulat extrem de greu, iar tot mai mulți romani care muncesc in zona Piața Presei Libere, au ales sa se deplaseze spre case cu tramvaiul 41. Care este considerat cel mai rapid mijloc de…

- Plecat la cumparaturi intr-unul din magazinele Kaufland din Bucuresti, un utilizator de Facebook s-a oprit in fata standului in care se vindea fasole ambalata in pungi de 500 de grame si a facut o poza etichetei produsului pe care, apoi, a postat-o pe profilul sau. La cateva minute de la postare,…

- O imaginefotografie care prezinta eticheta cu informatii despre fasolea vanduta aparent la un magazin Kaufland din Bucuresti a devenit virala pe Facebook. Motivul? Textul tiparit in dreptul tarii de orgine a produsului.

- Un buzoian a trecut printr-o experienta mai putin placuta, dupa ce a oprit pentru a se odihni in localitatea Sinesti, din judetul Ialomita. Soferul a fost la un pas sa fie jefuit si chiar batut de mai multi hoti. Povestea lui s-a viralizat rapid pe Facebook, fiind distribuita si de politistul Marian…

- Marile campionate ale Europei se apropie de final. Majoritatea formațiilor ataca ultimele ținte stabilite, fie ca vorbim de clasari inalte, fie ca discutam de obiective ce vizeaza menținerea in actualele ligi. In aceeași masura sunt și echipe pregatite deja de vacanța, dar și capabile sa dea peste…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Am promis ca vom face spectacol si ne-am tinut de cuvant. Am incheiat saptamana cu un profit formidabil, realizat prin intermediul celor 9 pariuri castigatoare propuse ieri! Majoritatea variantelor de profit au avut cote bune si foarte bune. Evidentiem, totusi, pariul „nu marcheaza ambele” in Bologna…