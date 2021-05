Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii care au participat la slujba de Inviere din centrul Brașovului au respectat in totalitate masurile de distanțare impuse de autoritați. Mai multe poze postate de primarul Allen Coliban pe pagina sa de Faceboook dovedesc acest lucru. Din imagini se poate observa cum oamenii stau distanțați…

- Slujba de Florii la Patriarhie. Ordine și civilizația credinței. „Cand de Paștele catolic, credincioșii din Miercurea Ciuc s-au grupat in centrul orașului, respectand masurile de distanțare sociala impuse de pandemie, atitudine laudabila, toate canalele media s-au intrecut in laude și au distribuit…

- In ședința extraordinara a Comisiei Tehnice de Circulație s-a avizat, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, organizarea slujbei de Inviere Sarbatorii de Inviere a Domnului, la Arhiepiscopia Bucureștilor, in noapte de 1 spre 2 mai, intre orele 23.00 și 3.30. In acest context,…

- Patriarhia a anunțat joi care va fi programul pentru slujba de Florii, care se va desfașura duminica, pe 25 aprilie, in exterior. Patriarhia a explicat care va fi programul slujbelor de la Catedrala Patriarhala. Daca va ploua, liturghia de Florii se va desfașura in interior, unde va fi permis accesul…

- Președintele Klaus Iohannis a amintit inca o data faptul ca in Noaptea de Inviere se ridica restricțiile pentru ca enoriașii sa poata merge la biserica. Citește și Biserica Ortodoxa Romana prezinta ghidul credincioșilor. Ce reguli trebuie respectate la slujbele de Florii, Denii, Inviere și Paște „Ne…

- 3.500 de persoane au participat la liturghia de Paște organizata in centrul orașului Miercurea Ciuc. Imaginile de sus arata cum oamenii stau la distanța, aliniați, cu coșurile cu bucate aduse la sfințit. In alți ani, slujba de Paștele catolic se desfașura doar in fața Palatului Administrativ din Miercurea…

- Dupa ce primarul Brașovului, Allen Coliban, a declarat zilele trecute ca bugetul alocat gruparii de hochei Corona Wolves este mult prea mare și ca acesta va fi serios diminuat, suporterii singurei triple campioane a Brașovului la sporturile de echipa, de dupa Revoluție, au trimis o scrisoare deschisa…