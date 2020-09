Imaginea Zilei: Cum arată spatele cărții de identitate a lui Mihai Șora Mihai Șora, a votat duminica la alegerile locale, filosoful și activistul civic, în vârsta de 103 ani postând pe Facebook o imagine în care se vede ca spatele carții sale de identitate este plin cu abțibilduri de precedentele scrutine la care a participat.



Acesta a povestit și ce i-a spus unul dintre membrii secției de votare: &"Speram sa va vedem și la urmatoarele alegeri, domnule Șora!“



&"Eu am crezut – cum e și firesc – ca se referea la urmatoarele alegeri locale, dar (cred ca) era vorba (doar) de parlamentare&", a spus Șora, care va… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

