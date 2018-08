Stiri pe aceeasi tema

- „Revoluționarul” #rezist Ovidiu Grosu, autointitulat organizator al mitingului din 10 august din Piata Victoriei, cel care instiga la violente, este cercetat de DIICOT pentru instigare la infractiuni de terorism, pe Legea 535/2004. Plasat sub control judiciar, acesta trebuie sa faca fata unor restricții:…

- Amsterdamul, capitala Olandei, si-a desemnat prima femeie primar din istorie, pe Femke Halsema, anunța BBC, citat de news.ro. Desi majoritatea oraselor mari din Olanda au avut primari femei, capitala nu a fost niciodata condusa de o femeie. Halsema este fostul lider al partidului de stanga Groenlinks…

- Unii protestatari #rezist din Piața Victoriei recurg la violența pentru a provoca un raspuns in forța din partea autoritaților, insa jandarmii sunt instruiți sa intervina gradual și fara agresivitate. Un film prezentat de Antena 3, la emisiunea Mariei Coman, arata cum un protestatar l-a imbrancit pe…

- Tentativa de sinucidere in Capitala. O femeie a incercat, vineri, sa se arunce de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 4 al blocului in care locuiește. O echipa formata din pompieri ai Detașamentului Special de Salvatori și ofițeri negociatori ai Poliției Capitalei au incheiat cu succes…

- Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi efectueaza, joi dimineața, o serie de 5 percheziții, la sediile unor societați comerciale din Capitala. Descinderile fac parte dintr-un dosar ce vizeaza infracțiuni de abuz in serviciu, delapidare și fals intelectual, verificari avand loc și la CFR Calatori,…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Taximetristii din Capitala vor sa iși faca singuri dreptate și protesteaza din nou. De aceasta data, protestul are loc, marți, la Gara de Nord, anunța Antena 3. Taximetriștii vor sa-i alunge din zona Garii de Nord pe cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul de taxat in timpul curselor. In aceste…

- PSD a stabilit, luni, ziua si ora marelui miting: sambata, la ora 20.00, in Piata Victoriei va avea loc demostratia de sustinere a Guvernului Dancila, anunța Antena 3. Decizia a fost luata in urma cu putin timp, in sedinta Comitetului Executiv National de azi, informeaza sursa citata. Va fi un miting…