- Meteorologii atentioneaza ca va fi cod galben de vant puternic si precipitatii sub forma de ninsoare in judetele Calarasi, Tulcea, Buzau, Giurgiu, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Teleorman, Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Arges, Mehedinti, Caras-Severin.Codul galben intra in vigoare miercuri la ora 03.00 si…

- Potrivit modificarilor aduse Codului administrativ, functia de prefect devine functie de demnitate publica.Conform unui comunicat al Executivului, au fost numiti in functia de prefect urmatorii:* Albu Nicolae (Alba)* Toth Csaba (Arad)* Mateescu Emilia (Arges)* Bulai Leonard-Ioan (Bacau)* Tiplea Dumitru…

- Dupa mai multe negocieri dure timp de o luna, partidele de la guvernare (PNL, USR-PLUS si UDMR) au ajuns la un consens in ceea ce priveste numirea prefectilor in tara. Astfel, judetul Maramures are prefect de la USR-PLUS. Este vorba de Vlad Emanuel Durus, fost deputat in mandatul trecut. PNL a reusit…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) a finalizat blocul ANL destinat bugetarilor. Acesta are 24 de locuințe de serviciu și a costat nu mai puțin de un milion de euro. Agenția Naționala pentru Locuințe anunța ca a recepționat imobilul ridicat la Bistrița și dedicat bugetarilor. Imobilul a fost construit…

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, a anunțat Comitetul național de coordonare a vaccinarii.Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv…

- A patra tranșa de vaccinuri a ajuns in Romania. O parte ajung si la DSP Arges. Inca 150.000 de doze de vaccin au ajuns in țara noastra in dimineața zilei de luni, 11 ianuarie. Acestea au fost transportate de aeronave care au aterizat pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara urmand sa…

- Cea de-a patra transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, a sosit astazi in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, transportul fiind asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul transportului la sol. Potrivit unui comunicat de…

- Pe 6 decembrie au avut loc alegerile parlamentare, unde romanii au ales conducatorii țarii pentru urmatorii patru ani. Conform rezultatelor oficiale, PSD va avea 110 mandate la Camera Deputaților, in timp ce PNL a obținut 93. De asemenea, USR-PLUS va avea 55 de mandate de deputați, iar AUR 33. UDMR…