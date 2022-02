Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza si Adi Minune au fost chemati la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, sa cante la nunta lui Cristian Burci, intr un decor luxos.Cristian Burci, in varsta de 57 ani, s a casatorit cu fosta iubita a lui Radu Mazare, Elena Voinea, de 33 ani, sambata 12 februarie, la Emirates Palace Hotel din…

- Damjan Djokovic (31 de ani) nu se simte bine in Turcia la Rizespor și vrea sa se reintoarca in Romania, la CFR Cluj. Cristi Balaj, președintele clujenilor, a confirmat informația dezvaluita in exclusivitate de Gazeta in urma cu 3 zile, dezvaluind ca mijlocașul croat a luat legatura cu persoane din cadrul…

- Vaccinarea copiilor intre 5 și 11 ani incepe miercuri, 26 ianuarie. In ziua imunizarii, cei mici vor primi scutire de la școala, iar parintele insoțitor va beneficia de o zi libera platita, fie ca lucreaza la stat sau in domeniul privat. Iata ce trebuie sa știm! Legea spune ca persoanele care se vaccineaza…

- Inca 13 cazuri noi de Omicron au fost inregistrate luni in Romania, transmite Ministerul Sanatații. Printre bolnavi este și un adolescent in varsta de 14 ani. Totalul de cazuri din Romania a ajuns la 38. Inca 13 cazuri noi cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate luni in Romania.…

- Planurile pentru sarbatorile de Craciun, in Europa, sunt date peste cap de raspandirea rapida a variantei Omicron, extrem de contagioasa. In Marea Britanie, noua tulpina este deja scapata de sub control. Din acest motiv, regina Elisabeta a II-a a anulat pranzul traditional, cu familia extinsa, organizat…

- Condițiile de intrare in Romania au fost modificate, vineri, din nou, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la doar cateva zile de la adoptarea lor. Astfel, CNSU a decis sa reduca perioada de carantina pentru persoanele care vin din afara UE, care sunt vaccinate dar nu prezinta test PCR.…