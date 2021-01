Imaginea disperarii: Un programator din San Francisco mai are doar 2 incercari pentru a accesa hard-disk-ul pe care are bitcoins de 240 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Thomas mai are doar doua încercari prin care poate ajunge la o avere de 240 de milioane de dolari, scrie Guardian. Thomas este un programator din San Francisco ce, acum un deceniu, a primit 7.002 bitcoins ca recompensa pentru un video în care explica cum funcționeaza aceasta criptomoneda.În…

- Anul trecut a adus un nou record in ceea ce priveste veniturile dezvoltatorilor de aplicatii si jocuri mobile, venituri care au crescut semnificativ fata de 2019. Sensor Tower a calculat ca veniturile generate de aplicatii in 2020 - prin achizitii directe, abonamente ori microtranzactii -…

- Consiliul Local Oradea a hotarat in ultima sedinta din 2020 contractarea a doua credite in valoare de 166,6 milioane lei, echivalentul a 34,2 milioane euro. Banii vor fi folositi pentru construirea a trei parcari si cofinantarea unor proiecte europene. Potrivit ebihoreanul.ro. hotararea a…

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…

- O familie numeroase de romani este acuzata ca ar fi inselat statul german, in timpul pandemie, pentru obtinerea de ajutoare de stat pentru combaterea urmarilor crizei COVID-19, in valoare de 1,2 milioane de euro. Dupa o serie de perchezitii si razi in Koln, patru barbati au fost deja arestati.…

- Cand a aparut prima oara aceasta cryptomoneda, nimeni nu-i dadea mari sanse de succes, mai ales ca multi de abia s-au adaptat la plata online, daramite sa mai mearga si pe mana unei monede virtuale. Asa ca, atunci cand a inceput sa creasca, toata lumea a dorit sa isi cumpere o "bucata de rai sub soarele…

- Un om de afaceri din statul american Maryland ar fi platit fostului profesor de scrima al Universitatii Harvard cel putin 1,5 milioane de dolari, dar si plati pentru o masina si o casa, pentru a obtine admiterea fiilor sai la celebra institutie de invatamant. Procurorii americani ii acuza…