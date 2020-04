Imaginea dezastrului din principalul furnizor de legume. Va fi un an greu Deficitul este foarte mare in zona Moldovei și Dobrogei. Este un pericol ca culturile de toamna sa fie compromise intr-un procent destul de mare. Am asigurat toți fermierii ca o sa-i despagubim pe toți cei care vor avea pagube cauzate de fenomenele extrem de seceta. Comitetele pentru situații de urgența locale evalueaza care e dimensiunea pagubelor, ca sa putem sa despagubim fara sa producem... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

