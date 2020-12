Imaginea deputatului Lucian Bode folosit pe un site de vanzari Un telespectator a trimis la redactie adresa unui site care isi vinde produsul folosind imaginea unor persoane cunoscute, printre care apare si poza fostului ministru Bode, insa numele lui pe pagina respectiva apare ca Paul Crețu sef al departamentului farmaceutic din Romania. Nu credem ca dl Bode are dubla personalitate, insa cu siguranta este o greseala, care ne facem sa ne intrebam daca este sigur produsul vandut pe acest site. Acest articol Imaginea deputatului Lucian Bode folosit pe un site de vanzari a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

