- Joi, 16 aprilie 2020, de la ora 9,00, Joia Mare din Sfanta Saptamana a Patimilor Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie in Paraclisul Episcopal din Centrul Eparhial din Baia Mare, in fruntea unui sobor restrans…

- Duminica, 12 aprilie 2020, de praznicul Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Paraclisul Episcopal cu hramul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” de la Centrul Eparhial din Baia Mare,…

- Vineri, 3 aprilie 2020, cu incepere de la ora 16,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Darurilor inainte Sfințite in Paraclisul Episcopal „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare. Din soborul…

- Miercuri, 25 martie 2020, praznicul Buna Vestire, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, de la ora 10,00, Sfanta Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur unita cu Vecernia, pentru a doua oara de la Ordonantele Militare, in absenta credinciosilor, in Paraclisul…

- Icoana facatoare de minuni „Maica Domnului Indurerata” de la Manastirea Rohia a ajuns la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare Joi, 5 martie 2020, in a patra zi din Postul Sfintelor Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a venit in intampinarea Icoanei…

- Vineri, 6 martie 2020, de la ora 12,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a participat, in sala „Sfintii Martiri Brancoveni” a Muzeului Episcopal din incinta Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare, la deschiderea celei de a patra editii a Expozitiei de…

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului organzeaza, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, prin Sectorul Patrimoniu sacru si pictura bisericeasca, consilier eparhial Pr. Virgil Jicarean, in Muzeul Centrului Eparhial, de la Catedrala Episcopala…

- Joi, 30 ianuarie 2020, din incredintarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, coordonatorul Domeniului Teoloogie Ortodoxa „Justinian Arhiepiscopul”al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca…