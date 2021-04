Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a devenit mamica de foarte puțin timp, dar deja se mandrește cu felul in care are grija de fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Vedeta le-a aratat fanilor sai de pe rețelele sociale cum o rasfața pe cea mica și in ce fel interesant a ales sa o imbrace.

- Gina Pistol surprinde acum cu o imagine neașteptata cu fiica ei ș a lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 a fotografiat-o pe micuța la aproximativ trei saptamani de cand a venit pe lume intr-o ipostaza neașteptata. Pe 9 martie Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oara parinți. Fiica lor…

- Gina Pistol a facut publica prima imagine cu fiica ei și a lui Smiley: „Ma topesc de dragul ei”. Care a fost reacția prietenilor sai virtuali de pe Instagram, atunci cand au vazut-o pe micuța Josephine. Mesajul care a acompaniat fotografia te va emoționa pana la lacrimi. Smiley și Gina Pistol au postat…

- Viața lui Smiley s-a schimbat enorm de cand a devenit tatic. Artistul s-a simțit pregatit pentru acest, deși nu credea ca va fi posibil, iar asta pentru ca Gina Pistol nu avea prea multe șanse, din punct de vedere medical, sa ramana insarcinata. Smiley și-a schimbat stilul de viața pentru fetița lui…

- Gina Pistol a spus cum se comporta Smiley acasa, dupa ce aceasta și fetița nou-nascuta s-au intors la spital. Aceasta a recunoscut ca deși este foarte fericita ca o are pe micuța Josephine, nu i-a fost deloc ușor in primele zile de cand a devenit mama. Ce face Smiley pentru micuța Josephine, zi de zi…

- Smiley și Gina Pistol nu-și mai incap in piele de fericire. Cei doi au devenit parinți in urma cu o saptamana. Prezentatoarea de televiziune a nascut pe 9 martie o fetița perfect sanatoasa. Toata lumea și-a dorit sa afle care este numele pe care aceștia l-au ales pentru fiica lor,... The post Ce nume…

- Gina Pistol și Smiley au dezvaluit care va fi numele fiicei lor, respectiv Josephine, insa care este, de fapt, smenificația acestui nume, neales la intamplare. Puțin neobișnuit, dar cu siguranța deosebit, numele fiicei celor doi va face furori pe unde se va auzi.

- Smiley și Gina Pistol sunt in culmea fericirii, dupa ce frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a adus-o pe lume pe fetița lor. Micuța a venit pe lume marți, pe data de 9 martie, și a fost așteptata cu mare nerabdare de cei doi parinți.