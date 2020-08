Imaginea cu Antonia în costum de baie a făcut furori în mediul virtual. Cum s-a pozat artista la malul mării Antonia este una dintre cele mai sexy artiste din Romania. Este mama a trei copii, insa de-alungul timpului a afișat o silueta de invidiat și asta datorita unei alimentații sanatoase și a orelor petrecute in sala de sport. Interpreta a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare in costum de baie, la plaja.Antonia ramane in continuare extrem de sexy și nu ezita saarate acest lucru purtand ținute provocatoare. Dovada sta in imaginile postatepe contul de socializare. Ultima imagine publicata a facut furori, iar fanii aufelicitat-o pentru felul in care arata. „Fac sala cat de des pot,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivel record al capitalului, scadere a profitului net ca urmare a provizioanelor anticipate pentru costurile de risc; pozitie solida pentru a sprijini clientii si redresarea economica a ECE „Vreau sa le multumesc tuturor angajatilor nostri din Austria si din intreaga regiune pentru eforturile exceptionale…

- Bianca Dragusanu, Jojo, Gratiela Duban, Irina Fodor si Loulou, logodnica ”Justitiarului” Luis Lazarus, au adunat mii de aprecieri, din partea fanilor, pe conturile sociale, unde si-au postat poze in costume de baie. Ele sunt pazite cu strasnicie, la plaja, de partenerii lor de viata, alaturi de care…

- Silvia Dumitrescu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat mai multe imagini realizate la malul marii. Artista, in varsta de 60 de ani, se afla zilele acestea in Vama Veche impreuna cu soțul și alți prieteni. Aceasta nu a ezitat sa faca baie in apa destul de rece și sa se relaxeze…

- Daca te gandești sa iei in calcul achiziția unei trotinete electrice sau daca te atrage acest concept, inainte de toate e de preferat sa știi cu ce este ea diferita fața de o trotineta obișnuita, ce beneficii iți ofera, cum sa o alegi, ce costuri impune și cum o poți ingriji astfel incat aceasta sa…

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania povestește cum au schimbat-o cele doua luni in care s-a pregatit in casa, a alergat in jurul blocului, a slabit și a vazut toate filmele de pe Netflix. Eliza Samara se simte din nou libera, dupa ce mai bine de doua luni a fost nevoita sa se antreneze…

- Pandemia de COVID-19 este un "teren fertil" pentru distribuirea de continut antisemit in mediul virtual, potrivit unui raport despre antisemitismul in Romania al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" (INSHR-EW). Institutul "Elie Wiesel" precizeaza intr-un comunicat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic pentru judetele Constanta (zona de litoral) si Tulcea, valabila pana la ora 9:00, potrivit Agerpres.PARADOX. Secretat de stat in Ministerul Sanatatii: In plina pandemie, in Romania…