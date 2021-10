Imaginea crudă a realității din România: Sicriile nu mai încap într-o capelă din Iași O fotografie facuta intr-un cimitir din Iași arata realitatea cruda a acestor zile in Romania: incaperea este plina de sicrie. Imaginea a fost facuta in capela cimitirului „Petru si Pavel” și a fost publicata de Ziarul de Iași. In capela erau depuse 11 sicrie, iar șapte dintre ele aveau capacul batut in cuie, o procedura folosita in cazul deceselor provocate de Covid 19. „Nu cred ca mai incape niciunul acum. Firmele de pompe funebre mai mari au camera mortuara si aduc sicrie pe masura ce se elibereaza capelele”, a transmis un cititor sursei citate. Sambata, Grupul de Comunicare Strategica a raportat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

