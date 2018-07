♦ Expansiunea si achizitiile realizate de marile lanturi din retailul farma au dus la aproape 2.000 de unitati numarul de farmacii aflate sub umbrela unui lant de top, fata de 600 de unitati cat avea in urma cu 10-12 ani ♦ In acelasi timp, piata totala a crescut cu numai 50% ca numar de locatii ♦ Dominat de afaceri antreprenoriale in urma cu zece ani, retailul farma a dat in numai sase luni doua dintre cele mai mari tranzactii din economie: Sensiblu si Help Net au trecut din mainile fondatorilor la grupuri internationale ♦ Cele mai mari cinci retele de farmacii dupa cifra de afaceri sunt Catena…