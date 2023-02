Stiri pe aceeasi tema

- Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a vorbit dupa 0-0 cu CFR, meci din returul play-off-ului de calificare in optimile Conference League. Antrenorul italian a criticat starea gazonului din Gruia, dar a fost impresionat de Ermal Krasniqi (23 de ani), extrema stanga adusa de CFR in aceasta iarna, la…

- Participarea ultimei echipe romanești in ediția 2022-23 a cupelor europene s-a incheiat joi seara, dupa ce CFR Cluj a fost eliminata in primul tur al fazelor eliminatorii din UEFA Conference League, dupa dubla cu italienii de la Lazio.

- Invinsa cu 1-0 la Roma, CFR Cluj viseaza frumos inaintea returului cu Lazio, din 16-imile Conference League. In aceasta seara, de la ora 19:45, echipa lui Dan Petrescu spera sa intoarca rezultatul pe propriul stadion, iar atmosfera se anunța electrizanta. Toate biletele pentru duelul cu italienii au…

- CFR Cluj și Lazio se infrunta joi seara, de la ora 19:45, in returul play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Partida din Gruia va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. In turul de pe Olimpico, italienii s-au impus cu 1-0. ...

- Lazio, adversara celor de la CFR Cluj in play-off-ul pentru optimile Conference League, a caștigat azi in Serie A, 2-0 cu Salernitana. Dupa 1-0 in tur, la Roma, CFR Cluj și Lazio se vor duela in Gruia joi, 23 februarie, de la 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena Dupa 3 meciuri…

- Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au urmarit alaturi de patronul formației din Gruia, Nelu Varga, partida dintre CFR Cluj și Lazio, din play-off-ul Conference League.La Roma, pentru duelul dintre Lazio și CFR Cluj, Nelu Varga, patronul campioanei, a fost insoțit de nume importante din…

- Trei lideri din PSD au fost prezenti pe Stadio Olimpico din Roma, la meciul Lazio – CFR Cluj din UEFA Conference League. Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu si Vasile Dincu au luat loc alaturi de patronul campioanei Romaniei, Ioan Varga. Ciolacu, Grindeanu si Dincu, in tribune la Roma. Vasile Dincu, fostul…

- Lazio, adversara lui CFR Cluj din Conference League, traverseaza o criza, avand o serie de patru meciuri fara victorie in Serie A. Sambata, s-a accidentat cel mai experimentat stoper, Alessio Romagnoli (28 de ani). Lazio a pierdut fix cu același scor cu care CFR Cluj a cedat, la Craiova, cu CS Universitatea…