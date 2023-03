Imaginea care a dat fiori salvatorilor. Mașină la un pas să cadă în prăpastie, cu trei oameni în ea / Foto O mașina s-a rasturnat in stațiunea Stana de Vale, județul Bihor, și risca sa alunece de pe versant. Trei oameni au fost raniți. Salvamontiștii au pregatit un loc de aterizare pentru elicopterul SMURD, dar a fost intors apoi din drum, anunța Mediafax. Accidentul rutier cu 3 victime s-a produs la 5 km de Stana de Vale. Salvamontiștii au dat primul ajutor, in același timp pregatind un loc de aterizare pentru elicopterul SMURD trimis la accident. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

