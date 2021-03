Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante au devenit virale, luni seara, pe rețelele de socializare. Un bolnav Covid este surprins in timp ce privește de la geamul salonului de spital protestatarii anti-masca trecand prin fața spitalului unde este internat.Episodul s-a petrecut la Spitalul CFR Brașov, unitate medicala suport…

- Mai mulți bacauani au protestat impotriva restricțiilor și purtarii maștilor de protecție, alaturandu-se astfel demonstrațiilor din alte orașe ale țarii. Dupa ce s-au strans in Piața Tricolorului, protestatarii au demonstrat prin centrul orașului,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In mai multe orase din tara oamenii au iesit luni dupa-amiaza in strada pentru a-si arata nemultumirea fata de restrictiile anti-COVID impuse de autoritati. Manifestantii scandeaza lozinci antiguvernamentale si cer demisii. Acestor proteste li s-au alaturat si reprezentantii AUR, care critica…

- „Aceste proteste vor continua, atata timp cat va dura pandemia”, a precizat jurnalistul Cristian Tudor Popescu, legat de protestele impotriva restricțiilor care au avut loc atat in București, cat și in alte orașe din țara. Gazetarul a declarat la Digi24 ca rezultatul acestor evenimente va duce la creșterea…

- In aceasta saptamana va intra in vigoare o modificare legislativa importanta și anume modalitatea in care se calculeaza rata incidenței cumulate in ultimele 14 zile la 1.000 de locuitori. In funcție de rata incidenței dintr-o localitate se stabilesc scenariile cu diferite restricții impuse pentru a…

- UPDATE – Republica Moldova a preluat vineri ajutorul umanitar cu titlu gratuit oferit de Romania, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Ajutorul umanitar, in valoare totala de circa 2,3 milioane de euro (peste 48 de milioane de lei moldovenesti),…

- Un aparat portabil, de ultima generație, care permite diagnosticarea persoanelor infectate cu noul coronavirus, a ajuns la Spitalul Clinic al Ministerului Sanatații. O donație in acest sens a fost facuta de compania DFM Duty Free, in urma unei solicitari din partea angajaților spitalului.

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca focarele vor fi luate in calcul in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19, astfel ca va exista un tablou mai clar a situatiei pandemiei din Romania. „S-a luat decizia ca incepand cu urmatoarea hotarare de Guvern, vor fi introduse si focarele,…