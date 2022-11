Imagine virală cu un adăpost din Herson, unde locuitorii se încălzesc și pot folosi internetul Pe rețelele de socializare, a devenit virala aceasta imagine. Așa arata unul dintre locurile de incalzire din Herson, unde oamenii iși pot incarca gadgeturile și pot folosi internetul. This is what one of the heating places in #Kherson looks like, where people can charge their gadgets and use the Internet. pic.twitter.com/FdgDjpR7oO — NEXTA (@nexta_tv) November […] The post Imagine virala cu un adapost din Herson, unde locuitorii se incalzesc și pot folosi internetul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

