Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu, poziție indecenta in fața medicilor. Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorin Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si consilierii de stat Sevil Shhaideh si Darius Valcov au avut o intalnire cu mai mulți directori…

- „O poza cat 1.000 de glume proaste cu veniturile personalului sanitar. Imaginea este graitoare. - Sefii... in dreapta fotografiei (da, chiar domnul Valcov si doamna Sevil). - Poseta... sub masa. - Atitudinea... tot sub masa... vezi pozitia doamnei Olguta! Inteleg ca urma o intalnire cu manageri de spitale…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a comentat o imagine devenita virala pe Facebook de la intalnirea de luni a guvernului cu managerii spitalelor cu probleme. „O poza cat 1.000 de glume proaste cu veniturile personalului sanitar. Imaginea este graitoare. – Șefii… in dreapta fotografiei…

- "Am vazut ieri relativ mult interes pentru poziționarea ideologica a Mișcarii Romania Impreuna. Ma bucura in mod real acest interes. Mi-am luat și niște injuraturi, pentru ca deși par baiat bun, sunt "sexo-marxist" fara sa știu și pentru ca "o tot ard cu credința și cu Stainhart ala". Astea…

- O poza cu un dialog trucat in bule a devenit virala dupa ce a distribuit-o Politia Romana pe pagina oficiala de Facebook a MAI. In timp ce un politist sta la panda cu un pistol-radar, celalalt il intreaba viteza ilegalistului. Raspunsul 200 de euro i-a amuzat si pe cei de la Politia Romana care au apreciat…

- CSM Bucuresti va juca luni, de la ora 20:00, partida retur cu Gyor din grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele” au plecat inca de sambata in Ungaria. Campioana Romaniei a invins Gyor, fix cu o luna in urma, cu 28-22, astfel ca va aborda partida din Ungaria…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…