Stiri pe aceeasi tema

- Imagine virala cu o bucatarie galbena ramasa fara perete in blocul bombardat din Dnipro. Se vad mere pe masa și farfurii in chiuveta. Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat…

- Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe, scrie BBC, citat de digi24.ro

- Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe, scrie BBC.

- Un cuplu care a pornit intr o calatorie lunga cu autoturismul in noaptea de 24 spre 25 decembrie 2022 a devenit faimos in intreaga lume si dupa ce barbatul si a uitat sotia in mijlocul pustiului si a condus 160 de kilometri fara sa si dea seama ca ea nu se afla in masina.Femeia a fost nevoita sa mearga…

- Catalina Ponor a devenit mama. Fosta mare gimnasta (36 de ani) adus pe lume un baiețel. Ea și actorul și regizorul Bogdan Jianu sunt in culmea fericirii și au ținut sa impartaleasca vestea cu prietenii lor. Monica Roșu, Sanddra Izbașa ori Larisa Iordache s-au grabit sa o felicite. ”Noi am facut acest…

- O poza cu o ușa langa un zid de caramida in care se ascunde o șoparla s-a transformat rapid intr-o iluzie optica virala. Crezi ca iți dai seama unde se afla reptila? Puțini sunt cei care reușesc.

- Un medic a decis sa iși filmeze soția pe ascuns. Ceea ce a descoperit l-a lasat fara cuvinte pe barbat. Acesta a chemat imediat Poliția, iar oamenii legii au arestat-o de urgența pe partenera sa. Cei doi au avut o relație de zece ani, iar pana de curand medicul nu a avut motive de ingrijorare. […] The…

- Gabriela Prisacariu, imagine emoționanta alaturi de fiul ei. Soția lui Dani Oțil este o mama cu norma intreaga și este de-a dreptul indragostita de micuțul Tiago. Aceasta nu rateaza niciun moment sa se fotografieze alaturi de fiul ei care seamana foarte mult cu ambii parinți. Gabriela a postat recent…