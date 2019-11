Stiri pe aceeasi tema

- The voting process has ended in Australia, with almost 1,000 Romanians having participated in the ballot.According to the online platform of the Central Electoral Bureau (BEC), 989 Romanians cast their ballots in the six polling stations opened in this country - in Canberra, Melbourne, Adelaide,…

- Codey Herrmann, un barbat de 21 de ani din Australia, a fost condamnat la 36 de ani de inchisoare, dupa ce a fost considerat vinovat de violarea și uciderea lui Aya Maasarwe, o studenta israeliana. Cazul de omor a starnit controverse in Australia, relateaza BBC. Aya Maasarwe, in varsta de 21 de ani,…

- Soarele arata astfel pentru ca regiunile active ale soarelui lumineaza mai mult decat altele, scrie digi24.ro. Citeste si Avertisment de la NASA. Un asteroid de dimensiuni uriase se apropie cu viteza de Pamant „Aceștia sunt markeri al unui set, intens și complex, de campuri magnetice,…

- Stelele cu cele mai puternice campuri magnetice din Univers s-ar putea forma in urma ciocnirii si contopirii dintre alte stele, conform unui nou studiu publicat miercuri in revista Nature, informeaza joi Space.com, scrie Agerpres. Atunci cand vine vorba de stele relativ masive - cele care…

- Imagini umilitoare cu un elev evreu ingenunchind si sarutand incaltamintea unui coleg de clasa musulman au starnit indignare in Australia. Scena a avut loc intr-un parc din Melbourne, sub amenintarea pumnului.

- ​În afara de a fi vrajitor, Harry Potter este neurolog la Universitatea din Manchester. Omul are numele ca al personajului arhicunoscut din carțile lui J. K. Rowling, potrivit BBC. În urma unei postari pe Twitter care întreba ce element din cultura pop este identic cu prenumele…

- ”Nutriționism” – un termen creditat inițial lui Gyorgy Scrinis, profesor la Universitatea din Melbourne, noțiunea fiind mai apoi popularizata de scriitorul Michael Pollan. Scrinis vorbește despre importanța gradului de procesare al alimentelor, mai mult decat conținutul in nutrienți. Cercetarile…

- In aceasta imagine, obtinuta de telescopul spatial in infrarosu Spitzer, apartinand NASA, poate fi observata steaua gigantica Zeta Ophiuchi si forma desenata de o unda de soc in materia cosmica din fata sa. Vizibila doar in spectrul infrarosu, unda de soc este creata de extrem de puternicul vant stelar…