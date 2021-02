Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Olguța Berbec și familia sa! Celebra interpreta de muzica populara a devenit mamica pentru a doua oara, iar Vladuța Lupau radiaza de fericire! Unde mai puneți ca fina Vladuța a postat deja prima fotografie cu micuța Olga Maria pe rețelele de socializare!

- Andreea Marin privește cu recunoștința fiecare zi in care se trezește langa fiica ei, Violeta, care a devenit o adolescenta adorabila. Realizatoarea tv i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere.

- Marți, 15 decembrie, Ana Violeta, fiica Andreei Marin, a implinit varsta de 13 ani. Deși in general prezentatoarea TV abordeaza cu discreție viața comorii sale, in fiecare an, in ziua festiva, impartașește cu fanii imagini de colecție care o surprind pe minunea sa. Zi mare pentru Andreea Marin și Ștefan…

- Alice Cavaleru este o prezența constanta pe rețelele sociale, unde publica adesea poze cu familia ei. Fiind absolventa de design vestimentar, Alice este mereu atenta la ținutele sale și ale fiicei ei. Imaginile lor adorabile atrag imediat atenția internauților.

- Bucurie mare in familia faimoasei actrițe din „Rebelde” care a existat pe toate ecranele din Romania, pe vremea cand telenovelele erau in mare voga și atrageau mii de telespectatori. Dolce Maria a nascut primul copil in mare secret. Ea a postat o fotografie cu fiica sa și a dezvalui numele micuței prințese…

- Șerban Copoț este cu adevarat un barbat implinit. In urma cu doar cateva zile prezentatorul a devenit tata pentru a treia oara, iar acum familia sa a devenit și mai numeroasa! Prima imagine cu fiica lui, dupa ce micuța a fost externata din spital cu mama ei!

- Fiica lui Adrian Minune, Karmen, este una dintre cele mai indragite vedete de la noi. Deși este destul de proaspat lansata pe piața muzicala din Romania, artista a reușit sa ajunga la inimile multor oameni și sa devina o cantareața apreciata in toate colțurile țarii.

- Andreea Marin nu dezvaluie des lucruri din intimitatea sa cand vine vorba despre singura sa fiica, dar nici cand e vorba despre relația pe care o are. Cu toate ca e o fire discreta, Zana a surprins pe toata lumea cu detalii despre adolescența Violetei și dorințele sale de la 13 ani. Ce dorințe are […]…