- Cosmin Berki, concurentul din sezonul 12 Chefi la cuțite, are o iubita deosebit de frumoasa. Tanarul a publicat pe contul de Instagram o imagine cu femeia care l-a cucerit, dupa ce a fost intrebat de un prieten virtual daca este intr-o relație.

- Maria Paraschiv se numara printre concurenții care i-au impresionat pe jurați atat cu pasiunea pentru bucatarie, cat și cu povestea de viața. Tatal ei a aparut in viața pe cand ea avea 19 ani și are o sora mai mica. Cele doua au o relație speciala, iar Maria Paraschiv nu a ezitat sa posteze o imagine…

- Cu doua zile inainte de semfinala ”Chefi la Cuțite”, in ediția de aseara lucrurile s-au incins la maxim, iar votul echipei Radio Zu aveau sa-l determine pe Chef Sorin Bontea sa reacționeze extrem de dur. La finalul serii, celebrul moderator Mihai Morar, declara ca ”In viața mea nu mai merg la Chefi…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Chef Catalin Scarlatescu și Carmen Istrate, sora sa, au o relație deosebita. Recent, aceasta a dezvaluit și cum se ințelege cu Doina Teodoru, iubita bucatarului de la Chefi la Cuțite.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 12, din data de 17 septembrie 2023, Rucsandra Iliescu, fosta solista a trupei Blaxy Girls, a gatit alaturi de mama ei un preparat neașteptat. Cele doua au reușit sa ii surprinda pe jurați.

- Ionela Novac are 43 de ani, este mama a doi copii și in prezent este ajutor de bucatar. Concurenta recunoaște ca viața nu a fost deloc blanda cu ea și ca a fost nevoita sa lupte pentru cei doi copii, in timp ce soțul ei era violent.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Maria Paraschiv a pașit cu multe incredere in fața juraților, dupa ce și—a scos la inaintare pasiunea despre care are o poveste emoționanta. Concurenta a ajuns in bucatarie dupa ce tatal ei a aparut in viața ei, pe vremea cand aveam 19 ani. Cei doi au dat o șansa…

- Chefi la cutite sezonul 12 – 5 septembrie 2023. Editia de marti a emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY a adus noi surprize. Concurentul Oscar Gal l-a lasat cu gura cascata pe chef Florin Dumitrescu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tanarul a facut marturisiri uluitoare despre profesia…