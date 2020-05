Imagine impresionantă cu planeta Jupiter, obținută de cercetători Astronomii au realizat o noua imagine remarcabila a lui Jupiter, urmarind regiunile stralucitoare care stau sub varfurile de nori ale gigantului de gaz, noteaza BBC. Imaginea a fost surprinsa in infraroșu de catre Telescopul Gemenilor de Nord din Hawaii și este una dintre cele mai clare fotografii ale planetei facute vreodata de la sol. Pentru a obține rezoluția, oamenii de știința au folosit o tehnica numita „imagini norocoase”, care elimina efectul incețoșat al privirii prin atmosfera turbulenta a Pamantului.Aceasta metoda implica dobandirea expunerilor multiple ale țintei și pastrarea doar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

