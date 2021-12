Imagine fabuloasă - Cantitatea de medicamente necesare pentru o zi la ATI pentru bolnavii de Covi-19 RO-Vaccinare publica o imagine impresionanta cu zeci de medicamente cu care sunt tratați bolnavii COVID in terapia intensiva, noteaza mediafax. „O imagine cat o mie de cuvinte: tratamentul pentru o singura zi la terapie intensiva a unui bolnav de Covid-19. Acesta este tratamentul pentru o singura zi la terapie intensiva a unui bolnav de Covid-19. Alternativa este simpla și sigura: vaccinarea. Prin vaccinarea cu schema completa se reduce considerabil riscul de infectare, de transmitere, de spitalizare și deces”, arata sursa citata. In imagine apar zeci de cutii de medicamente,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

