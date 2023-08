Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o grea suferinta, a decedat parintele Anderco Otto, preot al Diecezei romano-catolice de Satu Mare. Parintele s-a nascut la 8 iulie 1975, la Botiz, fiind hirotonit intru preot in 2002, la Satu Mare. In anii 2002 si 2003 a fost preot vicar la Biserica „Sfanta Treime” din Baia Mare, urmand ca in…

- Liviu Teodorescu radiaza de fericire, dupa ce a devenit tata pentru prima data. Artistul a postat prima imagine cu fetița lui pe contul lui personal de Instagram și a transmis un mesaj emoționant. Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, au ales un nume special pentru fiica lor, iar pe micuța o cheama…

- Carmen de la Salciua se mandrește cu familia ei frumoasa și se pozeaza cu membrii acesteia ori de cate ori are ocazia. Ei bine, artista a postat recent o imagine emoționanta alaturi de bunica ei, dar și un mesaj cu adevarat special. Iata ce a pus cantareața pe rețelele sale personale de socializare!

- De o buna vreme de timp, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu se mai ascund de ochii curioșilor, astfel ca afaceristul posteaza destul de des fotografii cu ei doi. Cei doi indragostiți petrec foarte mult timp impreuna, iar ei pare ca se ințeleg de minune, in ciuda zvonurile ca ei s-au desparțit. De aceasta…

- Adriana Simionescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, caci in doar cateva luni va deveni mama pentru prima data. De curand, fata lui Adrian Minune a postat o imagine emoționanta cu burtica cu graviduța.

- Pepe a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant pentru soția sa, Yasmine, cu ocazia aniversarii acesteia. Artistul a enumerat calitațile pe care le iubește la femeia care i-a daruit un baiețel.

- Pepe se simte mai implinit ca niciodata, iar artistul se mandrește cu frumoasa lui familie. Yasmine Pascu iși surprinde de fiecare data soțul, iar acest lucru s-a intamplat și acum, asta pentru ca soția cantarețului s-a filmat alaturi de cei trei copii in timp ce ii faceau o urare emoționanta de Ziua…

- In ediția din urma cu o seara, chef Sorin Bontea i-a oferit prima tunica concurentei venita tocmai din Burundi. Diane Inamahoro este stabilita de mai mulți ani in Romania, unde a descoperit și pasiunea pentru bucatarie. Concurenta este casatorita cu un roman pe nume Ștefan, despre care a vorbit in cadrul…