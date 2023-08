Stiri pe aceeasi tema

- Programul complet la festivalul Untold 2023 Festivalul Untold a ajuns in 2023 la cea de-a opta ediție. Evenimentul se desfașoara in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca . Organizatorii așteapta participarea a peste 100000 de petrecareți in fiecare zi de festival. In fiecare an, Untold aduna la un loc…

- UNTOLD 2023 se apropie cu pași rapizi de start, cel mai mare festival organizat in Romania urmand sa aiba loc in perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca. Nume importante precum Imagine Dragons, Martin Garrix, David Guetta și Armin van Buuren vor aparea pe scena principala de pe Cluj Arena.

- Cel mai scump burger din lume se vinde la Cluj-Napoca! Acesta costa 6.200 de dolari si este pregatit special pentru festivalul Untold. Burgerul, care costa cat jumatate de masina romaneasca, a doborat recordul stabilit de SUA. Acolo, un restaurat a reusit sa vanda un burger cu sase mii de dolari. …

- Organizatorii Festivalului Untold, care va avea loc intre 3 si 6 august, la Cluj-Napoca, au anuntat ca primele bilete de o zi s-au vandut in cateva minute, urmatoarea etapa de vanzare a acestui tip de bilete fiind programata in luna iunie. Organizatorii Festivalului Untold au anuntat, printr-un comunicat…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experienta de festival.In acest an, taramul magic UNTOLD isi va deschide portile in perioada 3 6 august, pentru cei mai mari artisti nationali si internationali. Experienta de pe Cluj Arena va fi…

- Intre 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri in premiera, datorita unor artiști live care ajung pentru prima data in Romania. Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și…