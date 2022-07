Imagine Dragons a lansat albumul dublu Mercury Acts 1 & 2

Stiri pe aceeasi tema

- Imagine Dragons a lansat piesa “Sharks”. Acest imn epic pregatește scena pentru lansarea masivului și mega-așteptat proiect, Mercury — ACTS 1 & 2 care va fi disponibil incepand cu 1 iulie. Trupa va incepe un turneu masiv in SUA, in august, facand opriri in Boston, Toronto și orașul lor natal, Las Vegas,…

- Se pare ca Logic iși incheie mandatul la Def Jam cu o explozie. Rapper-ul din Maryland a pregatit acest material discografic, in timp ce a lansat un single dupa altul, evidențiind dorința lui de a duce lucrurile inapoi la esența sonica a Hip Hop-ului. Logic a impartașit anterior lista de melodii epice…

- 070 Shake a lansat albumul “You Can’t Kill Me”. Produs executiv de 070 Shake și Dave Hamelin și mixat și masterizat de Mike Dean, noul proiect vine alaturi de un videoclip regizat de Alexander Wesseley pentru piesa „Medicine”. Clipul include o interpretare intima a melodiei, in timp ce Shake este scufundata…

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, „Ways of Disappearing”, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare,…

- Kendrick Lamar a lansat albumul “Mr. Morale & The Big Steppers”. De indata ce s-a anunțat ca rapper-ul din Compton pregatește un nou album, cu saptamani in urma, lumea Hip-Hop-ul a inceput sa se agite, deoarece nu știa la ce sa se aștepte. In adevaratul mod K-Dot, informațiile despre inregistrare au…

- ”Furnizarea de hidrogen verde produs prin utilizarea energiei regenerabile de la parcul eolian Carlentini, din estul Siciliei, sta la baza acordului dintre Enel Green Power si Sapio. Acordul prevede vanzarea hidrogenului verde catre Sapio, acesta fiind produs, stocat si pus la dispozitie incepand cu…

- Hendrick’s Neptunia, cea mai noua “invenție” din ”Cabinetul de curiozitați” Hendrick’s Gin, este disponibil acum, in ediție limitata, pentru consumatorii din Romania, prin intermediul Alexandrion Group, cel mai mare producator si distribuitor de bauturi alcoolice si vinuri din țara. Hendrick’s Neptunia…