Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii de la cotidianul AS au prefațat duelul de pe Stade de France, jucand pe Play Station 5 partida dintre echipele lui Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti. Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor, e in acesta seara, de la ora 22:00, in direct pe Digi 1, Orange, Prima Sport și liveTEXT pe…

- Liverpool si Real Madrid joaca sambata pentru trofeul Ligii Campionilor. Meciul va avea loc de la ora 22.00, pe Stade de France, la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Liverpool și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor. Ultimul act se joaca la Paris, pe Stade de France, iar agențiile de pariuri s-au pregatit cu oferte impresionante. Așa cum era de așteptat, finala Liverpool - Real Madrid se bucura de atenție sporita din partea caselor…

- Real Madrid și Liverpool se vor infrunta, sambata seara, pe „Stade de France”, in marea finala a Ligii Campionilor. Pana atunci, starurile Karim Benzema și Mohamed Salah au inceput sa se contreze dupa o declarație a fotbalistului egiptean.

- Real Madrid a revenit nesperat in meciul retur cu Manchester City și s-a calificat in finala Ligii Campionilor, scor 3-1, 6-5 la general. Surprinzator, omul meciului declarat de UEFA nu a fost unul dintre fotbaliștii de atac ai madrilenilor, ci goalkeeper-ul Thibaut Courtois (29 ani). Real Madrid o…

- Antrenorul formației FC Liverpool, Jurgen Klopp, a laudat daruirea jucatorilor sai dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, in urma victoriei cu 3-2 in fata lui Villarreal, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Germanul a descris-o „ca si cum ar fi prima“ din cariera sa. „Aceasta finala,…

- Real Madrid joaca acasa cu Manchester City, de la ora 22:00, in semifinalele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In tur, englezii au caștigat la limita, scor 4-3Echipa care triumfa o va intalni pe Liverpool in marea finala…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…