IMAGINE APOCALIPTICĂ! Fenomene extreme în România: dublă tornadă surprinsă în Tulcea FOTO Furtunile au facut ravagii in tara, zeci de gospodarii au fost distruse, iar autoritatile sunt in alerta permanenta de inundetii. In localitatea Topolog din Tulcea oamenii au surprins o dubla tornada. Din fericire, fenomenul foarte rar intalnit la noi in tara nu s-a format in totalitate, astfel ca dubla tornada nu a atins pamantul. Fenomenul meteo periculos a fost fotografiat de oameni, iar imaginile au ajuns pe retelele de socializare. In anul 2016, o tornada a distrus mai multe case din localitatea Niculitel din judetul Tulcea. Zeci de copaci au fost pusi la pamant atunci, iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

